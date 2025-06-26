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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عروض للشناوي من قطر والسعودية .. والشحات يبحث عروض الرحيل

الشناوي
الشناوي
يمنى عبد الظاهر

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن ملف الراحلين عن فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، يشهد عدة متغيرات، قبل بدء فعاليات الموسم الكروي الجديد.

وتابع الإعلامي حديثه على شاشة “الحياة”: "محمد الشناوي جدد لموسمين مع الأهلي بالفعل، واللي عرفته خلال الساعات اللي فاتت إن الشناوي عنده عرضين من السعودية ومن قطر، في نادي عاوزه إعارة ونادي عاوزه بيع نهائي".

وأضاف: “الشحات قال لإدارة النادي الأهلي عاوز أمشي والشحات اتكلم مع المسؤولين في نادي العين وعنده عرض من الوحدة الإماراتي ومواطنه الوصل"، مشيرا: ”أفشة بيدور على عروض خارجية للرحيل عن النادي الأهلي".

الإعلامي كريم حسن شحاتة الأهلي محمد الشناوي السعودية قطر الشحات أفشة

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