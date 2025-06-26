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الأهلي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم مدافع الإفريقي التونسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم مدافع الإفريقي التونسي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي الليبي عبدالقادر الشويرف الإعلامي بقناة ليبيا الرياضية، أن النادي الأهلي المصري وضع علي يوسف مدافع الإفريقي التونسي ضمن قائمة المرشحين للانتقال إلى النادي خلال الصيف الجاري.

وقال عبدالقادر الشويرف في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " الأهلي ابدى اهتمامه بالتعاقد مع علي يوسف منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وحدث استفسار من جانب بعض الوكلاء مع اللاعب ولكن الأمور لم تصل إلى أمور رسمية في الشتاء".

وأضاف: " الأهلي يستعد لتقديم أول عرض رسمي إلى النادي الإفريقي التونسي بقيمة 600 ألف دولار مع العلم أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 800 ألف دولار، مع العلم أن اللاعب في حالة وصول عرض رسمي سيرحب بالموافقة على الانتقال إلى النادي الأهلي لأنه أكبر قلعة في إفريقيا".

وتابع: " النادي الإفريقي قد يضطر للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب خاصة وأن اللاعب سينتهي عقده في الفترة القادمة وقد يرحل مجانًا عن الفريق وبالتالي النادي التونسي سيكون منفتحًا على الاستماع للعروض".

وواصل: " علي يوسف بجانب اهتمام الأهلي بضمه هناك ايضًا اهتمام من جانب نادي لانس الفرنسي الذي حاول الاستفسار عن التعاقد مع اللاعب".

وأكد الشويرف أن النادي الأهلي يحاول التعاقد مع علي يوسف تحسبًا لرحيل المغربي أشرف داري مدافع الفريق الحالي، وبالتالي سيتم تسجيل المدافع الليبي بديلًا له.

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