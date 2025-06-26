إنتر ميلان يواجه فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025

يستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لخوض مواجهة قوية أمام فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها التاريخية الأولى بمشاركة 32 فريقًا، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينيسي

من المقرر أن تنطلق المباراة بين إنتر ميلان وفلومينينسي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل (بتوقيت القاهرة)، على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت.

إنتر ميلان يتصدر المجموعة الخامسة:

أنهى النيراتزوري دور المجموعات متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الافتتاحية أمام مونتيري المكسيكي بهدف لمثله، ثم حقق فوزًا على أوراوا الياباني بنتيجة 2-1، واختتم مشواره في المجموعة بانتصار ثمين على ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين دون رد.

فلومينينسي وصيف المجموعة السادسة:

في المقابل، تأهل فلومينينسي البرازيلي إلى الدور ذاته بعدما حلّ في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث فاز على أولسان هيونداي الكوري بنتيجة 4-2، وتعادل سلبيًا أمام كل من بوروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتعد هذه المواجهة واحدة من أبرز قمم ثمن النهائي، في ظل تاريخ الفريقين الكبيرين على الصعيد القاري والمحلي، مع ترقب جماهيري واسع لرؤية من يحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة العالمية.