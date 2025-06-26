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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: مصر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط أمام الصناعات الخضراء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
البهى عرو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر تمثل منصة استثمارية وتصديرية عالمية بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتح ذراعيها لشراكات اقتصادية قوية مع العالم، خاصة مع الصين، من أجل بناء مستقبل صناعي متطور ومزدهر.

وخلال كلمة أبو العينين أمام قمة قادة الأعمال والاقتصاد المنعقدة في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، والذي عرض ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، قال أبو العينين: يسعدني ويشرفني أن أمثل مصر والقارة الإفريقية والشرق الأوسط في هذا المحفل الاقتصادي العالمي، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الرؤى وبناء الشراكات.

وأشار إلى أن الشراكة بين مصر والصين تمثل نموذجًا يحتذى في التعاون القائم على المصالح المشتركة وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أن الحضارتين المصرية والصينية تلتقيان اليوم من أجل مستقبل صناعي واقتصادي متطور، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأضاف: مصر تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع 54 دولة في إفريقيا و27 دولة أوروبية، ما يجعلها مركزًا مثاليًا للإنتاج والتصدير إلى سوق يضم أكثر من 2 مليار مستهلك.

وكشف أبو العينين أن مصر تطرح حاليًا مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات استراتيجية مثل: تصنيع السيارات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، بطاريات الليثيوم، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية المستدامة، والمدن الذكية، والموانئ.

محمد أبو العينين مجلس النواب لاقتصاد صباح البلد الطاقة

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