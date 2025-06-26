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«أبو العينين» خلال قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين: مصر مستقبل الاستثمار وبوابة إفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«أبو العينين» خلال قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين: مصر مستقبل الاستثمار وبوابة إفريقيا

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

تحدّث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات المنعقدة في الصين، عن واقع الشرق الأوسط وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، كما استعرض حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مختلف المجالات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبو العينين يطرح فرصًا استثمارية واعدة بمصر في عدة قطاعات

استعرض النائب محمد أبو العينين أمام الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين عددًا من القطاعات الاستثمارية الواعدة داخل مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة.

أبو العينين: الشرق الأوسط مستقبل الشراكة والاستثمار

وقال أبو العينين: "الشرق الأوسط هو مستقبل الاستثمار والشراكة، فهو سوق حيوي حقيقي، ومنطقة تحدٍ وربحية، وقلب العالم الاستراتيجي."

من قمة الشركات: مصر أهم شريك للصين

وخلال كلمته بالقمة، أكد النائب محمد أبو العينين أن مصر تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين، مشيرًا إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، ودور الاقتصاد الشبابي في دعم التنمية، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتأهيل الشباب.

أبو العينين: مستعد لمشاركة أي مستثمر صيني

وفي تصريح آخر من فعاليات القمة، قال أبو العينين: "أنا على أتم الاستعداد لمشاركة أي مستثمر صيني في مشروعات جادة، فمصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يتيح التصدير إلى جميع دول إفريقيا، مع امتيازات وتسهيلات استثمارية متعددة تقدمها الدولة."

دعوة للشراكة مع المستثمرين الصينيين

وجه النائب محمد أبو العينين دعوة مباشرة للمستثمرين الصينيين للدخول في شراكات استثمارية مع مصر، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع أي شريك صيني، في ظل ما توفره الدولة من حوافز قوية ومناخ استثماري تنافسي.

مصر تدعم التجارة الدولية عبر الموانئ

وفي سياق متصل، استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مقتطفات من كلمة أبو العينين، التي ألقاها خلال ندوة حول العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية المصرية الصينية، بحضور كبار المستثمرين في الصين والعالم، حيث أكد أن مصر تقدم تسهيلات كبيرة لدعم حركة التجارة الدولية، خاصة عبر الموانئ المصرية.

الجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها للاستثمار

وفي ختام كلمته خلال افتتاح أعمال القمة، قال أبو العينين: "نفتح ذراعنا للاستثمار من أجل بناء الجمهورية الجديدة، ونتطلع لشراكات فاعلة مع كبرى الشركات متعددة الجنسيات حول العالم."

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الصين الشرق الأوسط

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