أبو العينين: الشرق الأوسط هو مستقبل الشراكة والاستثمار

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مستقبل الشراكة والاستثمار هو الشرق الأوسط، فهو الاستثمار الحقيقي والسوق الكبير ومنبع التحدي والربحية الكبير وقلب العالم.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال بمشاركته مصر في قمة الشركات متعددة الجنسيات، أن الوقت قد حان لتعظيم القيمة المضافة للشرق الأوسط واستثمار الطاقات الكامنة في مختلف الأماكن، متابعا: نحن نقدر الحكومة الصينية فهي تعد أكبر وأهم شريك استراتيجي في المنطقة.

واسترسل: نحن نعي جيدا أن التوجه الصيني في الشرق الأوسط يستهدف التنمية المستدامة وتحقيق المشروعات العملاقة التي تبني السلام وتحقق الطموحات دون أي تدخلات سياسية.

وشدد على أن الصين أهل علم وحضارة، وأمامهم الهديد من التحديات في المستقبل، مؤكدا أن أبواب الشرق الأوسط مفتوحة أمام الاستثمار، فنحن نتقف تماما مع الرؤية المستقبلية للصين.

