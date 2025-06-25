أبو العينين في قمة الصين: مصر تفتح ذراعيها للاستثمار لبناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمار المحلي والدولي؛ من أجل بناء “الجمهورية الجديدة”.

جاء ذلك، خلال مشاركته في فعاليات قمة الشركات متعددة الجنسيات التي عقدت في الصين، بتنظيم من وزارة التجارة الخارجية الصينية.

وقال أبو العينين، في كلمته خلال القمة: "يسعدني ويشرفني أن أشارك نيابة عن صناع مصر والقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن خالص امتناني للجهة المنظمة على هذا الحدث رفيع المستوى".

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستند إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتستهدف من خلالها تحويل البلاد إلى منصة عالمية للاستثمار والتصدير نحو أسواق ضخمة تضم ما يزيد على ملياري مستهلك حول العالم.

وأوضح أن مصر تقدم فرصًا غير مسبوقة في مجالات متعددة، داعيًا مجتمع الأعمال الدولي للاستفادة من تلك الفرص والانخراط في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.