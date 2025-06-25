أبو العينين: مصر منصة عالمية للاستثمار والتصدير لسوق كبير يصل لملياري نسمة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تقود اليوم ثورة التحول الرقمي، ونحن فخورون بتراثنا الحضاري العريق الذي يقدم للعالم.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال مشاركة مصر في قمة الشركات متعددة الجنسيات، أن مصر منصة عالمية للاستثمار والتصدير لسوق كبير يصل إلى 2 مليار نسمة، متابعا: الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية تعد نموذجا للشراكة التي تبني على المصالح المشتركة وتعظيم قيمة المضافة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن مصر بموقعها الفريد واتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي تعد منصة عالمية للاستثمار والتصدير لسوق كبير، متابعا: شباب مصر يمثلون 60% من سكانها ومؤهلون بمهارات عالية للمستقبل.