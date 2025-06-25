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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تبرز في قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين.. أحمد موسى يشيد بالمشاركة

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمشاركة مصر في قمة الشركات متعددة الجنسيات التي عُقدت مؤخرًا في الصين، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس ثقل مصر الإقليمي والدولي، خاصةً بعد اختيار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لإلقاء كلمة باسم قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القمة شهدت حضورًا واسعًا من جانب 125 من كبرى الشركات العالمية، في فعالية اقتصادية وديبلوماسية رفيعة المستوى، مشيرًا إلى أن مصر كانت واحدة من 9 دول تشارك في القمة للمرة الأولى.

وأضاف أن محمد أبو العينين قدّم كلمة تناولت محاور استراتيجية، أبرز خلالها الحضارة المصرية العريقة، والعلاقات المتينة بين القاهرة وبكين، إلى جانب إبراز فرص الاستثمار في مصر، وهو ما يعكس تقدير القيادة المصرية لقوة الشراكة مع الصين وسعيها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وأشار إلى أن القمة شهدت مشاركة 425 شركة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كبرى الشركات اليابانية، كما مثّلت 43 دولة من القارات المختلفة في القمة، وسط حضور غير مسبوق على مستوى الشركات والمؤسسات.

وأكد موسى أن التمثيل المصري في هذا المحفل الاقتصادي الدولي يعكس مكانة مصر المتقدمة في المحافل العالمية، ويؤسس لفرص استثمارية وشراكات استراتيجية جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الإعلامي أحمد موسى محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين الصين

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