كواليس وأسرار المنظومة الإعلامية للإخوان ..حسام الغمري يكشفها في حوار خاص مع أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حواره الخاص مع الإعلامي حسام الغمري، الذي كان يدير المنظومة الإعلامية لجماعة الإخوان عندما كان في تركيا، سيكون مقسما على حلقتين أولهما الخميس الساعة 11 مساءً، والثانية يوم الجمعة المقبلة في نفس التوقيت.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحلقتين ستشهدان تفاصيلا تعرض لأول مرة عن جماعة الإخوان، وحملات الجماعة ضد مصر بالتعاون مع الموساد وأجهزة أخرى.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء على حلقتين غدا الخميس والجمعة المقبلة، في الحادية عشر مساء.