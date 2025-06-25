أحمد موسى يوضح حقيقة شائعات القبض على عضو بالنيابة وعدد من الضباط

نفى الإعلامي أحمد موسى، ما تردد من شائعات حول القبض على أحد أعضاء النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة.



وأشار خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن بعض اللجان الإلكترونية تقف وراء نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتضليل الرأي العام.

وقال موسى: "هناك لجان تعمل بشكل منظم لنشر الأكاذيب، وأخبار يتم تداولها لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المسؤولين عن ترويج هذه الشائعات.

ودعا الإعلامي المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء معلومات مجهولة المصدر، مشددًا على أن الجهات المختصة تحقق في الأمر، وستكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.