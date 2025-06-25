أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة: أخبار مزيفة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة، معلقا: " متجروش وراء أخبار غير صحيحة ومزيفة".



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض الأخبار المزيفة تم تداولها من قبل بعض اللجان، لترويج بعض الشائعات، مضيفا: لجان شغالة وأخبار بتتكتب غير صحيحة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار مروجي شائعات القبض على أحد أعضائها وضباط شرطة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: أناشد الجميع .. متجروش وراء الأخبار غير الصحيحة .. والنيابة ستحقق وتكشف الحقيقة".