أبو العينين يشيد بتكامل الحضارتين المصرية والصينية في تعزيز التعاون المشترك

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، مؤكدًا أن التكامل الحضاري بين البلدين يمثل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال أبو العينين، خلال كلمته في قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين، إن الحضارة المصرية العريقة والحضارة الصينية المتدفقة عبر آلاف السنين، يجمعهما إرث ثقافي وإنساني ضخم، يشكل قاعدة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

وأضاف: "نحن في مصر نفتخر بتراثنا المعماري والهندسي العريق، ومن الرائع أن نرى الحضارتين العريقتين تتلاقيان في هذه اللحظة التاريخية لتأسيس مستقبل مشترك مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأكد أبو العينين أن مثل هذه اللقاءات تمثل منصة مهمة لتقوية العلاقات الثنائية، مشددًا على أن مصر والصين تملكان من المقومات ما يؤهلهما للعب دور محوري في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.