أبو العينين: مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في منتصف العالم

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في منتصف العالم، متابعا: طريق الحرير يأتي من آسيا إلى أوروبا وهو يخترق إفريقيا، ويعد أكبر مشروع بالنسبة للصين.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال بمشاركته مصر في قمة الشركات متعددة الجنسيات، أن مصر الآن مختلفة تماما عن ذي قبل، لقد رسمنا رؤيتنا، والرئيس السيسي وضع تلك الرؤية على أساس قدرة الموقع المصري والموارد الوطنية والموارد العامة.

وشدد على أن الشعب المصري كان يعيش على 6% من مساحة مصر، ولكن اليوم قمنا بزيادة المساحة إلى 14%، ورؤيتنا تستهدف وصول المساحة العمرانية إلى 20% .

ولفت إلى أن مصر تعد فرصة عظيمة للمستثمرين ويمكن تحقيق الكثير من الفرص.