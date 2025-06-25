أبو العينين: مصر دولة شابة تتمتع بموارد اقتصادية مهمة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مجموعة كليوباترا تعد مجموعة صناعية منذ أكثر من 45 عاما، تقدم أول صناعة في مصر فيما يخص مواد البناء والسيراميك، مشددا على أن مجموعة سيراميكا كليوبترا بدأت في وسط الصحراء، ونجحت في تعميرها.

وأضاف النائب محمد أبو العينين،خلال مشاركته في قمة الشركات متعددة الجنسيات أن مصر انتقلت من 6% إلى 14% فيما يخص الحيز العمراني خلال 10 سنوات، متابعا: نحن نمتلك مشروعات استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى إقامة العديد من المدن الصناعية.



واسترسل: مصر دولة شابة تتمتع بالمزيد من الموارد الاقتصادية الهامة، وأدعوكم لاستغلال السوق الاقتصادي والشبابي الكبير في مصر، متابعا: مشروع الحزام والطريق يحتوي على 300 مصنع، ويجب تفعيله وتعظيم القيمة المضافة منه.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي وضع رؤية اعتمادا على موقع مصر الجغرافي التي يمكن الاستفادة منها، حيث إننا نمتلك شبكة طرق عملاقة قادرة على تنفيذ المشروعات.



