أبو العينين: مصر شريك أساسي للصين في مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.. وفخورون بكل التعاون معها

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقة بين مصر والصين تُبنى على الشراكة والتعاون بين البلدين، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين، خاصةً في ظل الموقع الفريد لمصر وسط قارات العالم.

جاء ذلك خلال كلمة النائب محمد أبو العينين في أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

وقال أبو العينين، خلال كلمته، «العلاقة بين مصر والصين تُبنى على الشراكة، ومصر الشابة بسكانها هي شريك للصين في مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر».

وأردف قائلًا: «نحن نطرح اليوم فرصًا استثمارية في مختلف المجالات، ونطرح عليكم فرصًا كبيرة من الاستثمار وندعوكم للاستثمار في مصر»، مؤكدًا أن مصر توفر بيئة آمنة وإمكانيات هائلة للنمو والتوسع.

تجربة مجموعة شركات كليوباترا الرائدة في مصر

وسرد النائب محمد أبو العينين تجربة مجموعة شركات كليوباترا الرائدة في مصر، حيث قال: «أتحدث إليكم عن مجموعة كليوباترا الصناعية، وهي مجموعة استثمارية كبرى ومجموعة صناعية منذ أكثر من 45 عامًا، قامت لتُقدم أول صناعة في مصر خاصة بمواد البناء، من سيراميك وبورسلين ومواد البناء الأخرى، وهي بدأت في وسط الصحراء ونجحت في تعميرها».

أدعو الشركات العالمية للاستثمار في مصر

وكرر أبو العينين دعوته الشركات العالمية للاستثمار في مصر قائلًا: «ندعوكم لتتمتعوا بهذا الموقع الفريد وسط قارات العالم وليكون هذا المكان عنصرًا أساسيًا لتواجدكم الاستثماري، الذي يمكن أن نستكمل به معًا المشروع الضخم للصين، وهو مشروع الحزام والطريق، الذي يمر بمصر، ويجب أن نعمل على تفعيله وتعظيم إيراداته وتحقيق القيمة المضافة فيه».

نحن فخورون بكل التعاون مع الصين

وشدد "أبو العينين" على أن «مصر بخطوطها وشبكاتها وخطوط السكك الحديد تدعوكم أيضًا لمجال الاستثمار، ونحن فخورون بكل التعاون مع الصين، ونعتبر الصين هي الدولة الصديق الأول والشريك الأكبر لمصر، وسعداء أيضًا بأن يكون هناك منافذ للشركات الصينية للاستمثار والتصدير والإنتاج في القارة الأوروبية وكل قارات العالم».