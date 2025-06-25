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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: مجموعة سيراميكا كليوباترا بدأت وسط الصحراء ونجحت في تعميرها

محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مجموعة كليوباترا تمثل واحدة من أعرق الكيانات الصناعية في مصر، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 45 عامًا في مجال صناعات مواد البناء والسيراميك، مشيرًا إلى أن انطلاقة المجموعة بدأت من قلب الصحراء ونجحت في تحويلها إلى منطقة صناعية متكاملة.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الشركات متعددة الجنسيات، حيث أشار إلى أن مصر حققت قفزة في التوسع العمراني خلال السنوات العشر الماضية، إذ ارتفعت مساحة الحيز العمراني من 6% إلى 14%، وهو ما يعكس حجم التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من حجم السوق المصري والطاقة الشبابية الكبيرة التي يتمتع بها.

كما شدد على أهمية مشروع الحزام والطريق، مشيرًا إلى أنه يضم نحو 300 مصنع، ما يستوجب تفعيله بشكل أكبر لتعظيم القيمة المضافة منه، وتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع الشركاء الدوليين.

وأوضح أبو العينين أن الرؤية التنموية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتكز على الموقع الجغرافي الفريد لمصر، مدعومًا بشبكة طرق ضخمة تتيح سهولة الربط بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير، ما يجعل مصر منصة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة الصناعية.

محمد أبو العينين مجلس النواب مجموعة كليوباترا قمة الشركات متعددة الجنسيات

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