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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: مصر تقدم تسهيلات لدعم التجارة الدولية خاصة عبر الموانئ.. فيديو

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال ندوة حول العلاقات المصرية الصينية والصناعية والتجارية مع كبار المستثمرين في الصين والعالم.

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مصر تمتلك مناطق صناعية مصرية صينية روسية، موضحا أن الشركات الصينية تستفيد من السوق المصرية.

 اتفاقية التجارة الحرة

وتابع وكيل مجلس النواب، أن اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا ومصر وإفريقيا يستفيد منها ما يقرب من 2 مليار نسمة، معلقا: "يمكن للشركات الأجنبية الحصول على نفس الامتيازات التي تحصل عليها الشركات المحلية".

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن الدولة المصرية تعمل على التوسع في الحيز العمراني إلى 20% من الإجمالية، مع تقديم تسهيلات لزيادة التجارة الدولية خاصة في الموانئ، مضيفا أن مصر ترحب بجميع المستثمرين بالتكنولوجيات والهيدروجين والاقتصاد الأخضر ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

وذكر وكيل مجلس النواب: يسعدني أن أخبركم أن مصر آمنة، وهذه الفرصة جيدة للمستثمرين الأجانب لإضافة قيمة للمشروعات الرائدة في الصين، وهناك بعض المشاريع في إفريقيا يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة منها.

وأوضح أبو العينين: مشروع طريق القاهرة - كيب تاون، والحكومة الصينية حريصة على مواصلة الاستثمار في إفريقيا ومصر".

وأشار أبو العينين إلى أن مصر بها اكتشافات ضخمة مثل النحاس وبعض المعادن، مضيفا: شركة إيني العالمية استثمرت 13 مليار دولار في اكتشافات بمصر، والسوق المصرية ضخمة والأرباح كبيرة، وهناك شركات حققت أرباح بنسبة 400% سنويا، والباب مفتوح للتواصل مع المستثمرين".


 

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