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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين في قمة الشركات متعددة الجنسيات: نفتح ذراعنا للاستثمار لنبني الجمهورية الجديدة.. فيديو

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر تفتح ذراعها للاستثمار من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين.

وقال "أبو العينين"، في مستهل كلمته، «يُسعدني ويشرفني أن أكون معكم نيابة عن كل صناع مصر ونيابة عن القارة الأفريقية والشرق الأوسط، ويسعدني المشاركة في هذه القمة رفيعة المستوى، وأود أن أعرب عن خالص امتناني للجهة المنظمة، وهي وزارة التجارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية».

تراثنا العريق والهندسة والمعمار عبر التاريخ

وأضاف وكيل مجلس النواب:  «ما أعظم أن نلتقي اليوم نحن أبناء الحضارتين المصرية العريقة والحضارة الصينية التي تمثل نهرًا متدفقًا عبر التاريخ، ونحن في مصر نفتخر بتراثنا العريق والهندسة والمعمار عبر التاريخ»، مضيفًا أنه «ما أجمل أن تلتقي الحضارتين المصرية والصينية لتعزيز التعاون بين البلدين». 

وتابع قائلًا: «نحن نفتح ذراعنا للاستثمار لنبني الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وضع رؤيته اعتمادًا على موقع مصر الجغرافي، وأن تلك الرؤية يمكن الاستفادة منها».

وأكد "أبو العينين" أن مصر منصة عالمية للاستثمار والتصدير لسوق كبير يصل إلى ملياري نسمة.

أبو العينين قمة الشركات متعددة الجنسيات الجمهورية الجديدة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب

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