أبو العينين يطرح للشركات العالمية فرص استثمارية واعدة بمصر في هذه القطاعات.. فيديو

طرح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على الشركات العالمية والمستثمرين قطاعات مختلفة لأوجه الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن مصر توفر بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمته النائب محمد أبو العينين في أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

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وعدّد أبو العينين، خلال كلمته، القطاعات التي يُمكن الاستثمار بها في مصر، قائلًا: «نحن نطرح اليوم مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في كل القطاعات، وندعو كل من له رؤية وخبرة للاستثمار في مصر، ونطرح عليكم مجموعة من الفرص المتاحة للاستثمار من تصنيع السيارات الإلكترونية الكهربائية الجديدة، والأجهزة الإلكترونية والألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم وأشباه الموصلات والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر».

دعوكم أيضًا للاستثمار

وتابع وكيل مجلس النواب، قائلًا: «وندعوكم أيضًا للاستثمار في مجال البنية التحتية والموانئ والمدن الذكية والمستشفيات والجماعات والدواء ومراكز التدريب وغيرها».

وأكد أبو العينين، في رسالةٍ للمستثمرين، أن مصر توفر بيئة آمنة وفرص واعدة وإمكانيات هائلة للنمو والتوسع في الاستثمار.