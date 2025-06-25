تعاون مشترك في توطين الصناعات.. أبو العينين: مصر شريك إستراتيجي للصين

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن العلاقات بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا أن مصر تُعد الشريك الأهم لبكين في المنطقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي تنفذها الصين في القارة الإفريقية ومصر.







وأضاف أبو العينين، خلال مشاركته في قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، أن التعاون المصري الصيني يشمل مجالات متعددة، أبرزها مشروعات البنية التحتية وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن الصين تدرس هذه المشروعات بعناية قبل تنفيذها على أرض الواقع.



كما أشار إلى أن مصر تفتح أبوابها أمام المستثمرين الصينيين لتوسيع أنشطتهم وتوطين صناعاتهم، مؤكدًا وجود فرص كبيرة في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.