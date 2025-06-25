أبو العينين يدعو المستثمرين الصينيين للشراكة.. ويؤكد: مصر بوابة إفريقيا

دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المستثمرين الصينيين إلى الدخول في شراكات استثمارية مع مصر، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع أي مستثمر صيني، في ظل ما توفره الدولة المصرية من مزايا وتسهيلات للمستثمرين.

وأكد أبو العينين، خلال كلمته في أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات المنعقدة في الصين، أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد يسمح بتصدير المنتجات إلى كافة دول القارة الإفريقية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للصناعات التصديرية.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الصناعية، مشيرًا إلى إنشاء مدن صناعية جديدة تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفر فرصًا واعدة للنمو والاستثمار في مختلف القطاعات.

واعتبر وكيل مجلس النواب أن الصين تمثل الشريك الاستراتيجي الأهم لمصر في المنطقة، معربًا عن تقديره للتعاون المشترك والرؤية المتقاربة بين البلدين في مجالات التنمية والمشروعات الكبرى.



