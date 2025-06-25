أبو العينين أمام قمة الشركات متعددة الجنسيات: مصر أهم شريك للصين.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تقدم حوافز للمستثمرين والشركات العالمية، موضحا أن الاقتصاد الشبابي مهم مع تأهيلهم على التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع النائب محمد أبو العينين، على هامش أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الصين تقدم مشروعات عملاقة إلى القارة الإفريقية ومصر، موضحا أن العلاقات المصرية الصينية طيبة وقوية.

وذكر: هناك جامعة صينية، ومشروعات ضخمة جدا في البنية الأساسية ومشروعات تخص سلاسل الإمداد، والصين تدرس المشروعات بعناية لتنفيذها على أرض الواقع، وهي تاريخ وحضارة قديمة تتعانق مع الحضارة المصرية القديمة.

وأشار أبو العينين إلى أن مصر هي أهم شريك للصين، حيث أنها تفتح الباب للمستثمرين الصينيين، لتوسيع نشاطهم وتوطين الصناعات في مصر، مضيفا: "لدينا صناعات هندسية وصناعات خاصة بالسيارات الكهربائية.

وتابع وكيل مجلس النواب: القيادة السياسية تركز على المشروعات الاستثمارية مع تقديم مزايا للمستثمرين والشركات العالمية.