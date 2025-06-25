أبو العينين من قمة الشركات متعددة الجنسيات: أنا على أتم الاستعداد لمشاركة أي مستثمر صيني.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنني على أتم الاستعداد لمشاركة أي مستثمر صيني، مؤكدا أن مصر تتميز بموقع يمكن من تصدير المنتتجات إلى جميع دول القارة الإفريقية، مع الامتيازات التي تقدمها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة النائب محمد أبو العينين في أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

وتابع وكيل مجلس النواب: أمتلك 5 مزارع للقمح والذرة والفواكه والحمضيات، ويتم التصدير للأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن الصين هي أكبر وأهم شريك استراتيجي في المنطقة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين: نرحب بكم في صناعات المستقبل، ونتفق مع الرؤية المستقبلية للمشروعات العملاقة، والدولة المصرية تمتلك مدن صناعية جديدة ومستثمرين في العديد من المشروعات.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط هو المستقبل بإمكانيته وقدرته على جذب الاستثمارات الضخمة، وتوفير فرص العمل للشباب، معلقا: "التكنولوجيات الحديثة تفرض نفسها على مختلف القطاعات وفي السباق العالمي".