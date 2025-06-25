أبو العينين: مصر تقدم حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الدولة المصرية توفر حوافز متميزة لجذب المستثمرين والشركات العالمية، في إطار خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب.

وأوضح أبو العينين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الاستثمارية، وتسعى لخلق بيئة أعمال جاذبة من خلال تقديم مزايا وتسهيلات للمستثمرين.

وأشار إلى أن مصر تضع الشباب في قلب العملية الاقتصادية، عبر تأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

