أبو العينين يستعرض الفرص الاستثمارية في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية

استعرض النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين، حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية بمصر، داعيًا المستثمرين العالميين إلى ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية.





وأوضح أبو العينين أن القطاعات المطروحة تشمل مجالات الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل: تصنيع السيارات الكهربائية، إنتاج الأجهزة الإلكترونية، صناعة الألواح الشمسية، بطاريات الليثيوم، أشباه الموصلات، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي.

كما أشار إلى الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مشاريع في البنية التحتية، من بينها تطوير الموانئ، المدن الذكية، المستشفيات، الجامعات، وصناعة الدواء، ومراكز التدريب.

وشدد على أن هذه المجالات تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة وبنية تحتية حديثة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والإنتاج.