موعد مباراة الهلال السعودي وباتشوكا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة مصيرية ضد باتشوكا المكسيكي، فجر الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتتنافس أندية ريال مدريد وسالزبورج والهلال على بطاقتي التأهل من المجموعة الثامنة، فيما ودع باتشوكا البطولة رسميًا.



ترتيب المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد - 4 نقاط

2- ريد بول - 4 نقاط

3- الهلال - نقطتين

4- باتشوكا - 0 نقاط

موعد مباراة الهلال وباتشوكا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال وباتشوكا في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “جيوديس بارك”.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر شبكة DAZN، بجانب قنوات MBC مصر وMBC أكشن.

ماذا يحتاج الهلال للتأهل إلى ثمن النهائي؟

فوز الهلال على باتشوكا مع انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج بأي نتيجة غير التعادل، يضمن تأهل الهلال رسميًا.

إذا فاز الهلال على باتشوكا مع تعادل ريال مدريد وسالزبورج، ستتساوى جميع الفرق في عدد النقاط، وبالتالي يتم اللجوء إلى القواعد الآتية بالترتيب لحسم المتأهل:-

-المواجهات المباشرة

-فارق الأهداف

-الأهداف المسجلة

-اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات الصفراء)

-القرعة