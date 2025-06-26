ألونسو يكشف موقف مبابي من مواجهة سالزبورج ويؤكد: نسعى للصدارة رغم صعوبة الطريق

كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن آخر تطورات موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي قبل مواجهة ريد بول سالزبورج، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر الجمعة على ملعب لينكولين فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

مبابي يواصل التعافي.. وألونسو يفضل الحذر

وأوضح ألونسو أن ظهور مبابي في التدريبات كان محدودًا، مشيرًا إلى أنه بدأ فقط في الجري على أرض الملعب بعد تعافٍ جزئي من وعكة صحية ألمّت به.

وقال المدرب الإسباني:"سعيد برؤيته يعود، لكن جاهزيته البدنية لا تزال غير كافية، لقد تحدثنا معًا وفضّل استكمال برنامجه العلاجي حتى يكون جاهزًا تمامًا في الأدوار الإقصائية، حال تأهل الفريق".

وشدّد ألونسو على أهمية حسم الصدارة رغم إدراكه للمصاعب التي قد تترتب على ذلك في الدور التالي، موضحًا:"هدفنا واضح.. نرغب في إنهاء المجموعة بالمركز الأول، لكنني لست غافلًا عن حقيقة أن الصدارة قدتضعنا في مواجهة مبكرة مع فرق قوية مثل مانشستر سيتي".

تعليق ذكي على لابورتا

وردًا على تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، حول "القوة في مدريد والحرية في كتالونيا"، اكتفى ألونسو بتصريح دبلوماسي قال فيه: "أعتقد أن كل نادٍ يملك شيئًا من الحرية والقوة، ونحن نتمتع بالاثنين معًا".

وأثنى مدرب ريال مدريد على أداء المدافع الشاب دين هويسن، القادم من بورنموث، واصفًا إياه بـ"الإضافة النوعية"، وقال: "شخصيته ظهرت منذ اللحظة الأولى، سواء مع المنتخب أو في التدريبات معنا، نراه مشرو قائد في المستقبل".

كما تحدث عن وضع الجناح رودريجو، مؤكدًا أنه في "حالة جيدة للغاية"، وأن غيابه في المباراة الماضية كان "قرارًا فنيًا بحتًا".

وأعرب ألونسو عن ارتياحه للتنوع الهجومي على الجانب الأيمن، قائلاً:"لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين في هذا المركز مثل فالفيردي، إبراهيم دياز، رودريجو، وماستانتوونو، وسنحتاج إليهم جميعًا في موسم طويل ق يتجاوز 60 مباراة".

ختام حماسي.. "البطولة تحدٍ حقيقي"

واختتم ألونسو تصريحاته مؤكدًا أهمية كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، معتبرًا أنها تتخطى كونها فترة إعداد:"هي بطولة بطابع المنتخبات، نوزع الدقائق بحذر، ونتعامل معها كأولوية. نعلم أنها شاقة، لكن ريال مدريد وُجد من أجل هذه التحديات".