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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية طبيعية لأنه الأكثر مشاركة

الاهلي
الاهلي
منار نور

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" على بعض الانتقادات التي طالت النادي الأهلي بشأن نتائجه في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن بعض جماهير الزمالك تتحدث عن أن الأهلي هو أكثر نادٍ خسر مباريات ودخل مرماه أهداف في تاريخ البطولة.

ورد طلعت موضحًا:"الأهلي هو أكثر نادٍ خاض مباريات في تاريخ كأس العالم للأندية، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وبالتالي من الطبيعي أن يكون أكثر من استقبل أهدافًا وخسر مباريات."

وأشار إلى أن الأهلي يحتل مراكز متقدمة على مستوى الإنجازات أيضًا، قائلًا:
“الأهلي هو ثاني أكثر نادٍ حقق انتصارات في البطولة بعد ريال مدريد، وثاني أكثر من جمع نقاط، وثاني أكثر من سجل أهداف، وكل ذلك لأنه دائم التواجد في البطولة كبطل لقارة أفريقيا في السنوات الأخيرة”.

وختم طلعت حديثه بسخرية خفيفة قائلاً: "الزمالك كمان عنده أرقام تاريخية في كأس العالم للأندية.. ماخسرش ولا ماتش، ما دخلش فيه ولا جول، وماخدش إنذار واحد.. وطبعا كلنا عارفين ليه."

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