أتلتيكو مدريد أبرز المفاجآت..15 ناديًا يودعون مونديال الأندية 2025 رسميًا

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، مفاجآت عديدة في الأدوار الأولى، كان أبرزها توديع 15 ناديًا للبطولة رسميًا، بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

قائمة الأندية التي غادرت مونديال الأندية 2025

وفقًا لما أُعلن رسميًا، ودّعت الأندية التالية منافسات البطولة:

من أمريكا الشمالية: لوس أنجلوس – سياتل ساوندرز

من آسيا: أوراوا ريد دياموندز – أولسان هيونداي

من أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي

من أمريكا الجنوبية: باتشوكا – بوكا جونيورز – ريفر بليت

من أوروبا: بورتو – أتلتيكو مدريد

من إفريقيا: صن داونز – الأهلي – الوداد – الترجي

من الخليج العربي: العين الإماراتي

ويُعد خروج أتلتيكو مدريد الإسباني، أحد أبرز المفاجآت في البطولة حتى الآن، في ظل ترشيحات سابقة بوصوله إلى الأدوار النهائية، نظراً لتاريخه الأوروبي ومستوى لاعبيه.

نظام البطولة بنسختها الجديدة

وتُقام البطولة لأول مرة بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات، حيث تم تقسيم 32 فريقًا إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16.

وتُستكمل البطولة بعد ذلك بنظام الإقصاء المباشر بداية من ثمن النهائي وحتى المباراة النهائية، في هيكل تنظيمي يمنح البطولة إثارة وقوة مماثلة لبطولات المنتخبات العالمية.