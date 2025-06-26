لحفظ ماء الوجه.. رامي ربيعة يبحث عن انتصار شرفي مع العين ضد الوداد

يلتقي فريق العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رامي ربيعة، مع الوداد المغربي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة العين والوداد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أودي فيلد”.

الوداد ضد العين

ويبحث كلا الفريقان عن انتصارهما الأول في كأس العالم للأندية لحفظ ماء الوجه، بعد النتائج الكارثية في أول جولتين، وتأكد وداعهما للبطولة.

واستهل العين مشواره في كأس العالم للأندية بالخسارة أمام يوفنتوس 5-0، ثم سقط أمام مانشستر سيتي 6-0 في الجولة الثانية.

في المقابل، خسر الوداد أمام مانشستر سيتي 2-0 في الجولة الثانية، وهُزم أمام يوفنتوس 4-1 في الجولة الماضية.

ترتيب المجموعة السابعة

1- يوفنتوس - 6 نقاط

2- مانشستر سيتي - 6 نقاط

3- الوداد - 0 نقاط

4- العين - 0 نقاط