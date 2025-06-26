ترتيب مجموعة الهلال السعودي قبل مواجهة باتشوكا في كأس العالم للأندية

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مواجهة مصيرية أمام باتشوكا المكسيكي فجر الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُمثل هذه المباراة الفرصة الأخيرة لبطل السعودية من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ16، وسط منافسة شرسة في المجموعة الثالثة.

مع نهاية الجولتين السابقتين، شهدت المجموعة توازنًا في النقاط بين ريال مدريد وريد بول سالزبورج، بينما يتذيل باتشوكا الترتيب بدون نقاط، ويقبع الهلال ثالثًا بعد تعادلين متتاليين

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ترتيب مجموعة الهلال السعودي



وفيما يلي الترتيب الحالي للمجموعة:

ريال مدريد – 4 نقاط ريد بول سالزبورج – 4 نقاط الهلال السعودي – 2 نقطة باتشوكا المكسيكي – 0 نقطة

سيناريوهات التأهل للهلال

يحتاج الهلال للفوز على باتشوكا ليصل إلى النقطة الخامسة، مع تعثر سالزبورج أمام ريال مدريد، سواء بالتعادل أو الخسارة، لضمان التأهل كثاني المجموعة. وفي حال فوز سالزبورج، فإن آمال الهلال تتلاشى رسميًا.

وتعد هذه المواجهة حاسمة ليس فقط على مستوى التأهل، بل أيضًا على صعيد التمثيل العربي، بعدما غادرت جميع الفرق العربية الأخرى البطولة، وهي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي.

جدول أبرز مباريات الحسم المقبلة

يوفنتوس × مانشستر سيتي – الساعة 10 مساءً

الوداد المغربي × العين الإماراتي – الساعة 10 مساءً

سالزبورج × ريال مدريد – الساعة 4 فجر الجمعة

الهلال × باتشوكا – الساعة 4 فجر الجمعة

وبينما تترقب الجماهير العربية مصير الهلال في المونديال، يبقى الأمل قائمًا في أن يُنهي بطل آسيا مشواره في دور المجموعات بقوة، ويؤمن مقعدًا في الأدوار الإقصائية، ليحمل لواء العرب في نسخة تاريخية من البطولة.