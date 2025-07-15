شوبير: مفاوضات الحزم مع عبدالقادر توقفت.. والأهلي بانتظار العرض المناسب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر التطورات بشأن مستقبل لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلَغ المقربين منه بتوقف مفاوضات انتقاله إلى نادي الحزم السعودي بشكل نهائي.

وأكد شوبير، خلال تقديمه برنامج «حارس الأهلي»، أن اللاعب تلقى عرضين محليين، أحدهما من سيراميكا كليوباترا والآخر من نادي زد، مؤكدًا أن قرار النادي الأهلي سيعتمد على العائد المالي ومدى جدية هذه العروض.

وأوضح أن الأهلي لا يمانع رحيل اللاعب، بشرط الوصول إلى عرض مالي يليق بقيمته، قائلًا:"الأهلي يهمه مصلحته أولًا، وإذا تم التوصل لصيغة اتفاق مناسبة سيرحل عبدالقادر، وإذا لم يحدث ذلك فسيستمر مع الفريق".



