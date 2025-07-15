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الأهلي يتوصل لهذا الاتفاق مع إمام عاشور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتوصل لهذا الاتفاق مع إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
حمزة شعيب

نجح النادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الوسط إمام عاشور، بشأن تمديد عقده مع الفريق حتى عام 2030، في إطار خطة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتعزيز الاستقرار الفني خلال السنوات المقبلة.

وكان عقد عاشور من المقرر أن ينتهي 2027، إلي أن الأهلي نجح في تمديد عقد اللاعب.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن الاتفاق يتضمن حصول إمام عاشور على راتب سنوي يبدأ بـ40 مليون جنيه، مع زيادة سنوية قدرها مليون جنيه، على أن يتم تقسيم التعاقد بين عقدين: أحدهما مباشر مع النادي الأهلي، والآخر مع شركة الكرة التابعة للنادي.

وبحسب نفس المصدر، فإن عقد اللاعب مع شركة الكرة سيشمل التزامه بالظهور في إعلانين سنويًا، إما لصالح رعاة النادي أو عبر حملات تسويقية يتم تنظيمها من خلال الشركة.

موقف امام عاشور مع الأهلي

من جانبه، كان محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي، قد أكد في وقت سابق أن إدارة التعاقدات بدأت بالفعل في ملف التجديد لعدد من العناصر الأساسية في الفريق، وعلى رأسهم إمام عاشور، مشيرًا إلى أن النادي يسعى لتأمين مستقبل لاعبيه المميزين لضمان الاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويمثل إمام عاشور أحد أبرز اللاعبين في صفوف الأهلي منذ انضمامه، حيث ساهم بأداء مميز خلال الموسم الماضي، ما جعله أحد الركائز الأساسية في خط الوسط الأحمر.

امام عاشور الأهلي تمديد عقد امام عاشور

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