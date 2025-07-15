اتحاد الطائرة البارالمبية يستعين برموز اللعبة على مرّ العصور لتدشين أكاديمية للتدريب والتثقيف

عقد الكابتن عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، اجتماعًا موسعًا مع كوكبة من رموز اللعبة على مرّ العصور.

ورحب الكابتن عماد رمضان بجميع الرموز الذين حرصوا على زيارة مقر الاتحاد لتقديم التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، وذلك عقب فوز المنتخب الأول للكرة الطائرة البارالمبية ببطولة أفريقيا التي اختُتمت مؤخرًا في كينيا.

وشهد الاجتماع الموسع ترحيبًا حارًّا من الكابتن عماد بكافة الضيوف، حيث ناقش رئيس الاتحاد آليات إنشاء

أكاديمية للكرة الطائرة البارالمبية، والعمل على وضع مناهج موحّدة للمدربين والحكام والإداريين والمنظمين ، وكافة عناصر المنظومة التابعة للاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية.

وجدير بالذكر أن اجتماع الرموز شهد حضور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، والدكتور وجيه حمدي، واللواء منصور المحمدي، والدكتور مسعد العيوطي، والكابتن محمد بدوي بشير، والكابتن أمين عبد المنعم، والاعلامي اسعد طلعت والدكتور مروان صالح، والكابتن عصام شحاتة.

بينما اعتذر إيهاب حسانين، رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة البارالمبية، عن الحضور، وحرص على الاتصال لتقديم التهنئة للكابتن عماد رمضان بمناسبة تدشين هذا الحدث ، كما قام الدكتور سامح سالم، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبية، بالاتصال والترحيب بكافة الضيوف بمقر الاتحاد ووعد بتذليل كافة العقبات لنجاح هذه الفكرة الهامة للرياضة البارالمبية.