لأول مرة بعد صدمة وفاة جوتا.. الضحكة تعود لوجه محمد صلاح.. شاهد

عادت الابتسامة على وجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بعد أيام من الحزن على زميله ديوجو جوتا.

ونشر فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، صورة لمحمد صلاح عبر حسابه على منصة “إكس”، وهو يضحك خلال تدريبات الفريق رفقة الثنائي الجديد فلوريان فيريز وجيرمي فريمبونج.

وبدأ ليفربول معسكره الإعدادي للموسم الجديد، الثلاثاء الماضي، بمشاركة محمد صلاح.

ليفربول يحجب القميص رقم 20

وكان ليفربول أعلن حجب القميص رقم 20 الخاص بديوجو جوتا وذلك تكريماً لذكرى المهاجم البرتغالي الذي لقي مصرعه مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة هذا الشهر.

نادي محمد صلاح يحجب الرقم "20"

وأعلن النادي أنه بعد التشاور مع زوجته، روت وعائلته، يمكن للنادي الإعلان عن حجب رقم الفريق تكريماً لذكرى ديوجو في جميع المستويات، بما في ذلك فريق ليفربول للسيدات والأكاديمية.