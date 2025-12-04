جيش الاحتلال: سنواصل العمل ضد كل من يتعامل مع حاملي الأسلحة غير الشرعية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال يحذر سكان قلقيلية بفلسطين، وقالوا" سنواصل العمل ضد كل من يتعامل مع حاملي الأسلحة غير الشرعية".



وفي وقت سابق أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الرفات الذي تسلمته سلطات الإحتلال من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك .

وشدد المكتب في بيان له على أنه تبقى في غزة جثمان أسير إسرائيلي واحد هو الرقيب ران غوئيلي.

كتائب القسام وسرايا القدس



ولاحقاً ، سلّمت كتائب القسام وسرايا القدس، جثة أسير إسرائيلي، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

في سياق متصل، أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ ما هو مطلوب منه في اتفاق وقف إطلاق النار، مشدّدة على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق لضمان استمرار التهدئة.



كما طالبت الفصائل الوسطاء والدول الضامنة بسرعة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، لتسهيل حركة المسافرين وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة.

ووجهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة إلى جميع الأطراف في الأراضي المحتلة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعدم تعريضه للخطر.

وشددت الخارجية الألمانية، في بيان لها، على ضرورة إحراز تقدم في إعادة تأهيل المشافي والبنية التحتية للمياه والصرف والكهرباء في قطاع غزة.

ووفق البيان الألماني؛ تجري وزارة الخارجية اتصالات دبلوماسية مكثفة مع إسرائيل ودول المنطقة للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة.