قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع الشيوخ تشيد بـ"ايديكس 2025": القوات المسلحة حريصة على تطوير التسليح
اجتماع عاجل لرئيس الوزراء لمتابعة «وثيقة ملكية الدولة» وتطوير منظومة القرار الحكومي
بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة في مديري مستشفيات الإسكندرية
رواية جديدة تهزّ المعادي.. عزف على جثث النساء للسيد فلاح
سويلم: تطبيق التحول الرقمي بهيئة المساحة ورقمنة ما تقدمه من خدمات
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: سنواصل العمل ضد كل من يتعامل مع حاملي الأسلحة غير الشرعية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال يحذر سكان قلقيلية بفلسطين، وقالوا" سنواصل العمل ضد كل من يتعامل مع حاملي الأسلحة غير الشرعية".


وفي وقت سابق أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الرفات الذي تسلمته سلطات الإحتلال من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك .

وشدد المكتب في بيان له على أنه تبقى في غزة جثمان أسير إسرائيلي واحد هو الرقيب ران غوئيلي.

كتائب القسام وسرايا القدس

 


ولاحقاً ، سلّمت كتائب القسام وسرايا القدس،  جثة أسير إسرائيلي، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

في سياق متصل، أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ ما هو مطلوب منه في اتفاق وقف إطلاق النار، مشدّدة على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق لضمان استمرار التهدئة.


كما طالبت الفصائل الوسطاء والدول الضامنة بسرعة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، لتسهيل حركة المسافرين وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة.

ووجهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة إلى جميع الأطراف في الأراضي المحتلة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعدم تعريضه للخطر.

وشددت الخارجية الألمانية، في بيان لها، على ضرورة إحراز تقدم في إعادة تأهيل المشافي والبنية التحتية للمياه والصرف والكهرباء في قطاع غزة.

ووفق البيان الألماني؛ تجري وزارة الخارجية اتصالات دبلوماسية مكثفة مع إسرائيل ودول المنطقة للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة.

جيش الاحتلال القاهرة الإخبارية الأسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

ترشيحاتنا

صورة من أمام مدرسة السيرة الحسنة

الإقبال متوسط.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات النواب في الرمل بالإسكندرية

جانب من توافد المسنات للمشاركة بانتخابات النواب بسوهاج

رغم صعوبة حركتهن.. مسنّات يشاركن في انتخابات النواب بالعسيرات في سوهاج

جانب من عملية التصويت بسوهاج

قاضٍ بدرجة إنسان.. مستشار يضرب مثالًا في الإنسانية بلجنة بنت الشاطئ بالعسيرات بسوهاج

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد