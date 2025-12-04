قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصين تنشر عددا كبيرا من سفن البحرية وخفر السواحل في مياه شرق آسيا

الصين
الصين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رويترز، نشرت أن الصين تنشر عددا كبيرا من سفن البحرية وخفر السواحل في مياه شرق آسيا.


وأضافت القناة أن الصين تنشر أكثر من 100 سفينة في مياه شرق آسيا في أكبر استعراض للقوة البحرية حتى الآن.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الصين وفرنسا عليهما اغتنام الفرص وتوسيع نطاق التعاون بينهما.


جاء ذلك خلال محادثات أجراها "شي" في بكين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


وأضاف شي، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم /الخميس/ - أن البلدين ينبغي أن يعززا التعاون في القطاعات التقليدية مثل الطيران والفضاء والطاقة النووية، وأن يستكشفا فرصاً جديدة في مجالات تشمل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والصناعات الدوائية الحيوية والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.


ومن جانبه.. أكد ماكرون أن بلاده تولي "أهمية كبيرة" لعلاقاتها مع الصين، وذلك خلال محادثاته مع شي جين، معربا عن سعادته لزيارته الرابعة إلى الصين والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.


وشهد الرئيسان توقيع سلسلة من وثائق التعاون في مجالات تشمل الطاقة النووية والزراعة والأغذية والتعليم وحماية البيئة.


كما اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون العملي وتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية.


وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات، قال شي إن الجانبين متفقان على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والعمل معاً من أجل تحسين آليات الحوكمة العالمية.


 

الصين خفر السواحل القاهرة الإخبارية الرئيس الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

مأساة في الوسط الرياضي.. سر وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور

مأساة في الوسط الرياضي.. سر وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ قانون دولي: استهداف 19 دولة بقرار الهجرة إهانة لشعوب كاملة

الدكتور محمد المغربي

صورة وغزل وأكاذيب.. كيف تحوّل منشور الدكتور محمد المغربي إلى جدل على السوشيال ميديا؟

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد