عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رويترز، نشرت أن الصين تنشر عددا كبيرا من سفن البحرية وخفر السواحل في مياه شرق آسيا.



وأضافت القناة أن الصين تنشر أكثر من 100 سفينة في مياه شرق آسيا في أكبر استعراض للقوة البحرية حتى الآن.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الصين وفرنسا عليهما اغتنام الفرص وتوسيع نطاق التعاون بينهما.



جاء ذلك خلال محادثات أجراها "شي" في بكين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأضاف شي، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم /الخميس/ - أن البلدين ينبغي أن يعززا التعاون في القطاعات التقليدية مثل الطيران والفضاء والطاقة النووية، وأن يستكشفا فرصاً جديدة في مجالات تشمل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والصناعات الدوائية الحيوية والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.



ومن جانبه.. أكد ماكرون أن بلاده تولي "أهمية كبيرة" لعلاقاتها مع الصين، وذلك خلال محادثاته مع شي جين، معربا عن سعادته لزيارته الرابعة إلى الصين والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



وشهد الرئيسان توقيع سلسلة من وثائق التعاون في مجالات تشمل الطاقة النووية والزراعة والأغذية والتعليم وحماية البيئة.



كما اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون العملي وتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية.



وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات، قال شي إن الجانبين متفقان على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والعمل معاً من أجل تحسين آليات الحوكمة العالمية.



