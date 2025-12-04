صناعة خيوط الحرير يدويا.. جولة باب الخلق مع أقدم أسرة عاملة في المهنة

خصص الإعلامي محمود سعد حلقة اليوم من برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة " النهار " للحديث عن مهنة على شفا الانقراض وهي صناعة خيوط الحرير بطريقة يدوية.

وقال سعد : " لم يتبق في مقابر الغفير إلا أسرة واحدة تعمل في صناعة خيوط الحرير ويقال ان هذه الصنعة متواجدة في مصر منذ أيام محمد علي ".

ومن جانبه قال رجب أحد العاملين في صناعة خيوط الحرير بشكل يدوي: " نصنع خيوط الحرير المستخدمة في تزيين الزي الليبي والزي الصعيدي ".

وتابع رجب : " دلوقتي بنستورد المادة الخام للحرير من الخارج ونقوم بتصنيعها هناك كي نستخرج خيوط الحرير ".

وأكمل: " خيوط الحرير المصنوعة يدويا أفضل من خيوط الحرير المنتجة من الماكينات ".

