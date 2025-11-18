محمود سعد: خالد النبوى رجل أمين ويختار أعمالًا بعناية

وجه الإعلامى محمود سعد رسالة عبر فيها عن إعجابه بالفنان خالد النبوى، مؤكدًا أنه نموذج للفنان المحترف الذى يختار أعماله بعناية.

وقال محمود سعد، عبر حسابه على «فيسبوك:"راجل أمين وبيختار أعمال ليها قيمة، بيشتغل على تطوير نفسه وبناء شخصيته بكل الوسائل، أنا فخور جدًا بعلاقتى بيه".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوى هو مسلسل «سراب» الذى عُرض عام 2025، ضم نخبة من الفنانين منهم يسرا اللوزى، هانى عادل، إنجى المقدم، نجلاء بدر، أحمد وفيق، وأحمد مجدى، وآخرون.

حرص الإعلامي محمود سعد علي حضور العرض الاول لفيلم ضايل عنا عرض ، والذي ينافس بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 46 .

وجاء حضور محمود سعد لمساندة ابنته مي سعد في اولي تجاربها الاخراجية ، بعد سنوات من العمل كسماعد مخرج اهم المخرجين في مصر.