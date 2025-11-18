بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة مى حلمى..

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية توب مكشوف البطن مع بنطلون بنفس اللون .



ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.