وزير المالية: حريصون على تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى سيتم تطبيقه إلزاميًا فى الأول من يناير المقبل، وذلك فى خطوة جديدة لمد جسور «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.

ولفت وزير المالية، خلال اجتماع له بقيادات الجمارك والمستخلصين ، إلى أننا نعمل مع شركائنا من المستثمرين على تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

ووجه كجوك، بسرعة الرد على أى استفسارات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، مع زيادة التواصل الإعلامى بشتى الطرق، لتبسيط آليات ومزايا هذه المنظومة الجديدة، أخذًا فى الاعتبار توفير الدعم الفنى المتواصل للمتعاملين مع نظام «ACI» بالموانئ الجوية فى المرحلتين التجريبية والإلزامية.

وأكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية، مشيرًا إلى أن هناك أدلة استرشادية لإيضاح كل ما يتعلق بهذه المنظومة المتطورة؛ للتيسير على المستوردين.