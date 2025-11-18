قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
بالصور

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

أسماء عبد الحفيظ

خطفت الفنانة مريم الجندي الأنظار على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة تجمع بين الجرأة والرقي، لتصبح واحدة من أكثر الإطلالات تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

إطلالة مريم الجندى فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى

وارتدت مريم الجندي فستان سواريه طويلا مكشوف الأكتاف، ذات اللون الأسود، تميز بقصّة جذّابة وبجرأة محسوبة، حيث جاء التصميم مزودًا بفتحة أنثوية أعلى الساق أبرزت جمال قوامها المتناسق، وأضافت لمسة من الأناقة الراقية التي لفتت الأنظار، واعتمدت في إطلالتها على تسريحة شعر مرفوع جاءت بانسيابية بسيطة وعصرية، ما أظهر ملامحها بوضوح ومنحها حضورًا قويًا على السجادة الحمراء.

كما تألقت بمكياج فتّان ركّز على إبراز جمال عينيها وتفاصيل وجهها الهادئة، وهو ما منحها مظهرًا لامعًا وراقيًا تفاعل معه متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار صورها على منصات السوشيال ميديا التي أثنت على اختياراتها الرفيعة في الموضة.

وشكّلت إطلالة مريم الجندي في مهرجان القاهرة السينمائي حديث الجمهور، حيث أشاد كثيرون بقدرتها على المزج بين الأنوثة والثقة والجرأة بأسلوب لا يخلو من الفخامة، لتؤكد من جديد أنها من أبرز الفنانات اللاتي يجذبن الأنظار في كل ظهور لهن على السجادة الحمراء.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشهد مشاركة واسعة من نجوم الفن وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، مع حرص الفنانات على تقديم أحدث صيحات الموضة خلال فعالياته، وهو ما يجعل المنافسة بين الإطلالات جزءًا أساسيًا من الأجواء الاحتفالية التي تميّز المهرجان كل عام.

