إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
برلمان

مشروع قانون الضريبة العقارية أمام الشيوخ.. 4 حالات لرفعها وحالة جديدة للقوة القاهرة

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية
عبد الرحمن سرحان

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدما من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار سعي الدولة لتحديث منظومة الضريبة العقارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف مشروع قانون الضريبة العقارية إلى معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها تطبيقات القانون الحالي، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

4 حالات لرفع الضريبة كليًا أو جزئيًا

ونص مشروع القانون على تحديد حالات رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، حيث أكدت المادة (19) أنه يجوز رفع الضريبة في أربع حالات محددة، أولها إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون.

كما تشمل الحالات، تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا بدرجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة لكامل العقار أو جزء منه، إلى جانب حالة الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.

حالة جديدة بالقانون.. الظروف الطارئة والقوة القاهرة

وأضاف مشروع القانون حالة جديدة لرفع الضريبة، تتمثل في تعذر الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي من أبرز التعديلات التي استحدثها المشروع الجديد استجابة للمتغيرات الطارئة التي قد تخرج عن إرادة الممول.

وأوضح المشروع أن رفع الضريبة يكون عن كامل العقار أو عن جزء منه بحسب الأحوال، ويتم ذلك إما من تلقاء الجهة المختصة أو بناءً على طلب يقدم من المكلف بأداء الضريبة، مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن يسري رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.

آلية الطعن والفصل في الطلبات

وتتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، مع إتاحة حق الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المكلف بالقرار، على أن تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا.

الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية مشروع قانون الضريبة العقارية مجلس النواب البرلمان

