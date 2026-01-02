قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: تطوير المرافق الصناعية يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز التنمية

عبد الرحمن سرحان

قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جهود الدولة في تطوير المرافق بالمناطق الصناعية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مؤكداً أن هذه المبادرات تؤكد التزام الحكومة بدعم المستثمرين وتيسير بيئة الأعمال الصناعية.

وأشار نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن التعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولي واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين في كل منطقة صناعية يعكس نموذجاً ناجحاً لإدارة المرافق والصيانة المستدامة، بما يضمن استمرارية التشغيل ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتوافق مع المعايير البيئية والتقنية الحديثة.

وشدد عضو صناعة البرلمان، على أهمية التزام المصانع بتطبيق نظم معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه في العمليات الإنتاجية، موضحاً أن هذه الإجراءات تعكس التوازن بين تعزيز الإنتاج وحماية البيئة، وتساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعات المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي ووضع المستثمر المصري في قلب استراتيجية التنمية، موضحاً أن متابعة الرئيس المستمرة للمشروعات الصناعية تشكل دافعاً رئيسياً لتطوير البنية التحتية وفتح أبواب جديدة للاستثمار في كافة المحافظات.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، أن هذه المبادرات تمثل دعماً مباشراً للمستثمرين، وفتحاً لآفاق جديدة للاستثمار الصناعي، مؤكداً أن النهج الجديد يعزز الاستدامة ويرفع من مستوى التنمية الصناعية في مصر ويضعها في مصاف الدول الرائدة في إدارة المناطق الصناعية الحديثة.

