إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق شبرا بنها الحر

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق شبرا – بنها الحر في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وذلك قبل نزلة بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من الإسعاف المصرية بفرع القليوبية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى جامعة بنها لاستكمال العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



من ناحية اخرى شهدت إحدى المدارس بإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية واقعة قيام عدد من المدرسين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية داخل المدرسة.

وكشفت التحقيقات قيام المشكو فى حقهم بإقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسى 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وأصدرت المحكمة التأديبية بالقليوبية، قرارا في قضية محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادي بإدارة قليوب التعليمية بسبب هذه المخالفات.

وتضم قائمة الاتهام فى القضية التى قيدت برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثانى بشبرا الخيمة، 60 متهمًا بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائى اجتماعى، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائى مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلى، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائى صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائى تطوير، وأخصائى مسرح، وعامل.