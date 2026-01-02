قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد ميداني واسع في قطاع غزة مع استمرار القصف وتفاقم المأساة الإنسانية
احذر تناوله.. مشروب يومي شهير يسبب الفشل الكلوي
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
«رجّع حقك بالقانون»… كيف تتصرف عند الوقوع ضحية جريمة إلكترونية؟
شاهدة على الألم والأمل.. أنجلينا جولي توثّق دور مصر في إنقاذ أهل غزة
غزل المحلة يهزم صيد المحلة بثلاثية وديا استعدادا للمقاولون في كأس عاصمة مصر
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 2-1-2026
برقم العداد.. خطوات الاستعلام ودفع أول فاتورة للكهرباء للعام الجديد يناير 2026
حسام موافي: النهجان أحد أعراض هبوط الجهة اليسرى من القلب
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق شبرا بنها الحر

تصادم
تصادم
إبراهيم الهواري

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق شبرا – بنها الحر في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وذلك قبل نزلة بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالواقعة 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من  الإسعاف المصرية بفرع القليوبية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى جامعة بنها لاستكمال العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


من ناحية اخرى شهدت إحدى المدارس بإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية واقعة قيام عدد من المدرسين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية داخل المدرسة.
وكشفت التحقيقات قيام المشكو فى حقهم بإقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسى 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وأصدرت المحكمة التأديبية بالقليوبية، قرارا في قضية محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادي بإدارة قليوب التعليمية بسبب هذه المخالفات.

وتضم قائمة الاتهام فى القضية التى قيدت برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثانى بشبرا الخيمة، 60 متهمًا بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائى اجتماعى، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائى مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلى، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائى صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائى تطوير، وأخصائى مسرح، وعامل.

القليوبية محافظة القليوبية طريق شبرا بنها الحر بنها مستشفى بنها الجامعي

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

صورة من اللقاء

كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على مودرن سبورت بهدفين في الدوري

الاتفاق السعودي

بمشاركة كوكا.. فينالدوم يقود الاتفاق لفوز ثمين على الأخدود في دوري روشن السعودي

منتخب بنين

ضربة قوية لـ بنين قبل مواجهة مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

بالصور

احذر تناوله.. مشروب يومي شهير يسبب الفشل الكلوي

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟
كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟
كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد