الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والمهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم عملية التحول الرقمي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية بما يلبى طموح الشباب المصرى ويسهم فى تأهيله وفقاً لمتطلبات سوق العمل وذلك باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للحاق بركب التطور المتلاحق فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

من جهته، أعرب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديره للتعاون المثمر والجهد المبذول لنجاح تنفيذ المبادرة التى تلقى كافة أوجه الدعم والإهتمام من القيادة السياسية .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواكبة التطور المتلاحق فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وفى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الإستفادة لمبادرة الرواد الرقميون " ديجليانس " بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بما يدعم تقدم الوطن فى كافة المجالات.