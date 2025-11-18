موعد عقد التقييم المبدئي والنهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا تنفيذ ماجاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 وعقده من 14 ديسمبر 2025 حتى 17 ديسمبر 2025.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : موعد عقد التقييم النهائي "الترم الاول" للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026.

امتحانات شهر نوفمبر 2025

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ضوابط عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل في المدارس .

حيث قالت مديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 أنها تعقد وفقا للضوابط التالية :

- في امتحانات شهر نوفمبر 2025 توضع 3 نماذج مختلفة لكل مادة من خلال موجه أول المادة

- يختص كل موجه بتطبيق المواصفات الفنية لمادته وتحديد الوزن النسبي لوقت الامتحان سواء حصة كاملة أو حزء منها مع التعميم على معلميه المنفذين بالمدارس

- يلتزم المعلم بتسجيل الدرجات لكل تلميذ في سجل يعده المعلم ويتضمن توقيع موجه المادة ومدير المدرسة

- امتحانات شهر نوفمبر 2025 تستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم في الفترة المستهدفة في تلك الفترة الزمنية بواقع 5 درجات

- يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات فقط

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاثة الأولى ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية)

- سيمنع تصعيد غير المتمكنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة بالصفين الأول والثاني الابتدائي

كما أصدرت مديريات التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، حيث تم التشديد على ما يلي :