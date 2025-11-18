قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد عقد التقييم المبدئي والنهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي

ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا تنفيذ ماجاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 وعقده من 14 ديسمبر 2025 حتى 17 ديسمبر 2025.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : موعد عقد التقييم النهائي "الترم الاول"  للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026.

امتحانات شهر نوفمبر 2025

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ضوابط عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل في المدارس .

حيث قالت مديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 أنها تعقد وفقا للضوابط التالية :

- في امتحانات شهر نوفمبر 2025 توضع 3 نماذج مختلفة لكل مادة من خلال موجه أول المادة

- يختص كل موجه بتطبيق المواصفات الفنية لمادته وتحديد الوزن النسبي لوقت الامتحان سواء حصة كاملة أو حزء منها مع التعميم على معلميه المنفذين بالمدارس

- يلتزم المعلم بتسجيل الدرجات لكل تلميذ في سجل يعده المعلم ويتضمن توقيع موجه المادة ومدير المدرسة

- امتحانات شهر نوفمبر 2025 تستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم في الفترة المستهدفة في تلك الفترة الزمنية بواقع 5 درجات

- يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات فقط

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاثة الأولى ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية)

- سيمنع تصعيد غير المتمكنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة بالصفين الأول والثاني الابتدائي

كما أصدرت مديريات التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، حيث تم التشديد على ما يلي :

  • الإلتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية 
    تكون الأسئلة متوافقة مع المنهج الدراسي الذي تمت دراسته خلال وقت الامتحان .
     
  • مراعاة المراجعة الدقيقة للنماذج الإمتحانية ، وتكاتف كافة الجهود من أجل مصلحة الطلاب .
     
  • الإلتزام بالقوانين المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم المغالاه والتعقيد فى وضع الأسئلة .   
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الأول والثاني الابتدائي التقييم

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: مقارنة المهور الوقود الذي يشعل نيران التكلف في الزواج

د. أحمد وسام أمين الفتوى

يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

