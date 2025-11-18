إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، سواء البناء المخالف علي الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو إستكمال البناء دون تراخيص قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك التصدي لمحاولات إستكمال البناء بدون تراخيص وتنفذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون،وأسفرت الجهود بمراكز ومدن المحافظة عن تنفيذ الإزالات بمركز بلبيس حيث تم تنفيذ حملات إزالة موسعة بعدة قرى بنطاق المركز شملت قرية أبو سمران بالوحدة المحلية بغيت فتم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر وبقرية أولاد سيف تنفيذ ٥ حالات إزالة عبارة عن أسوار وغرف بالدبش الأبيض بمساحة إجمالية ٦٠٠ متر.

وبمركز ههيا تم إزالة مبنى على مساحة ٢٠ متر خارج الحيز العمراني وبالوحدة المحلية بشِرشيمة تم فك شدة خشبية لأعمده الدور الثالث علوي.