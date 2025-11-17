تموين الشرقية يحرر 748 محضرا ضد أصحاب المخابز والأنشطة التجارية المخالفة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

وقال: لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الجهود علي مدار الأسبوع الماضى، عن تحرير (٧٤٨) محضراً تموينياً متنوعاً حيث تم تحرير (٥٥٩) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها: نقص وزن رغيف الخبز ، انتاج خبر مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ،توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر ،مخابز تعمل بدون ترخيص وضبط مخالفات في السجلات.

وتم تحرير (١٨٩) محضراً حيال أصحاب المحال التجارية، لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: عرض سلع منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى كما تم تحرير محاضر لتجار تموين مخالفين لممارسة النشاط بدون تراخيص قانونية، كما تم مخالفات متنوعة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية مشدداً على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية.